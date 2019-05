Pactar ya no es una utopía

Estimado amigo y compañero de fatigas informativas, discrepo en parte con tu argumentario porque si algo tengo muy claro desde la irrupción de los nuevos partidos en el panorama político, es que ha habido cambios profundos a la hora de confeccionar el tablero sobre el que se rigen las reglas de la gestión municipal. Antes la palabra "pacto" era algo utópico. Hoy día está en boca de todos. Esto ya no va de confrontar sino de sumar. Y siéndote sincero me gusta que los que nos representan se vean abocados a entenderse y cedan en sus pretensiones. Los grandes egos son una lacra que debemos erradicar y para eso nada mejor que cinco en vez de dos. Aunque tampoco hay que pasarse que en algunos pueblos de Almería hay casi más formaciones políticas que vecinos y claro, uno va a votar y ya no sabe si hacerlo a su hermano, a su tía o a su abuelo. En cualquier caso, y ahí te doy la razón, muchos dirigentes de los nuevos partidos ya vienen con la lección aprendida y copian de la vieja escuela algunas malas prácticas. Un par de (miles de) votos menos en las urnas y fijo que aprenden. Somos como Thor, nuestro voto es su Mjolnir.