Quienes me siguen en twitter llevan algunas semanas en las que es posible que se hayan aburrido de que suba el vÍdeo de Rubi en rueda de prensa tras caer en el Metropolitano diciendo: “ Sí, el Almería se va a mantener en Primera. No te preocupes”. Lo he subido muchas veces y lo he compartido entre mis contactos como una especie de ritual, como al clavo ardiendo al que me agarro en la lucha por la permanencia. Rubi lo dijo muy convencido, como El Assy también dijo que nunca volveríamos a Segunda. Y en esas estamos. Los rojiblancos perdieron una oportunidad de oro de haber sellado la permanencia matemática ante el Valladolid en el Power Horse Stadium, pero su empate sin goles lo ha dejado todo para una última jornada de liga en la que estamos 6 equipos intentando evitar la última plaza de descenso tras caer este domingo el Espanyol. El cuadro catalán, precisamente es nuestro rival este fin de semana. Están descendidos. Nos vale el empate para salvarnos, e incluso la derrota podría valernos en función de otros resultados, pero yo estoy en un sinvivir desde que acabó la jornada del pasado fin de semana. He tenido un momento de subidón al ver que el club por fin se ha decidido a fletar buses gratuitos para esta finalísima. Pero sigo con la mosca detrás de la oreja y tengo miedo a la última jornada de liga. A pesar de que en teoría llegamos mejor que en otras ocasiones a este final liguero, a pesar de que otros equipos se cambiarían por nosotros, no las tengo todas conmigo. Por eso el único recurso que me queda es el vídeo de Rubi. Esa convicción y firmeza del entrenador catalán es a lo que me agarro. Si lo dijo el técnico, si lo dijo El Assy, será porque saben cosas. Si ellos lo tienen claro, ¿quién soy yo para llevarle la contraria? Ojalá que al final de la jornada 42ª el Almería esté fuera del descenso. Ojalá los que saben tengan razón y todo este sufrimiento haya merecido la pena. Salvar la categoría es fundamental para que el club siga creciendo y consolidando nuestro proyecto...