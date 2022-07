Palancas para todos

Resulta que el problema económico que tenía el Barcelona era un asunto de palancas. Evidentemente que el término es un eufemismo para no decir que puede que se están vendiendo las joyas de la abuela, pero Laporta y Alemany, están haciendo aparecer los millones que tienen como objetivo construir una plantilla que compita y gane, para de esa manera, estos millones se conviertan en más millones. En plena crisis económica, lo realizado por eel Barcelona es absolutamente excepcional, tanto que cada español necesitaría un Laporta en casa, para multiplicar los panes y los peces, ahora que el combustible y la luz se han convertido en un artículo de lujo. Millones para que Xavi disponga de Raphinha, Christensen, Kessié y Lewandowski. La lista no termina ahí y encima renuevan a Dembelé. Una palanca para levantar al muerto. Mucha pólvora con la puntería contrastada para resucitar a un equipo que aspira a disputarlo todo. Resulta que hace un mes Tebas decía que el azulgranada no podía fichar a nadie. 50 millones por el brasileño, ofrecen otros 50 por el polaco del Bayern y se habla de Koundé, que no va a bajar de esos precios. Para más inri, hay otra palanca que quieren activar por el 30% de los derechos televisivos, lo que supondría unos trescientos kilos que ingresarían a las arcas del club. Si ese dinero faltará en los próximos años, nadie lo sabe. El club catalán ha pasado de pobre a millonario en menos de 30 días. Laporta debería ser el presidente de este país y Alemany el Ministro de Economía. No exagero. Si son capaces de acabar con una crisis terminal en menos que canta un gallo, yo les ficharía para arreglar el país. Y ya puestos me los llevo de gira para que vayan resolviendo los problemas económicos de la eurozona. A Alemany, del que dicen que es un as en los despachos, lo siento con Putin y mañana se acaba la guerra. Parece que lo importante eran las palancas, o mejor dicho, los que saben dónde se encuentran. Laporta y Alemany algún día deberían contar cómo lo han hecho.