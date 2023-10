El sábado pasado la Unión Deportiva Almería perdió 1-2, y eso a estas alturas ya ha dejado de ser noticia. No importa quién estaba enfrente. Cayó de local frente a un rival directo, de su liga como se dice en las tertulias de los bares y nuevamente se dejó robar la cartera en el descuento, cuando todos nos conformábamos pensando que un punto servía para sumar, por eso que decía Di Stéfano, de que cuando no se puede ganar, empatar no es malo. Palmó contra Las Palmas y ya se sabe que si frente a este tipo de adversarios y en casa, no abrochas, la próxima temporada vas a jugar en segunda división. La Unión Deportiva Almería parece haberse empeñado en bajar, porque no gana ni pudiendo. Es que tres puntos de treinta y tres en juego no invitan a la esperanza y eso que equipos como el Granada y el Celta están a solo un encuentro y un pelín más arriba el Alavés. Con la clasificación en la mano, salvarse no está tan lejos cuando aún falta una vida para acabar el campeonato, pero las sensaciones son tan malas que hubo gente que se perdió el segundo gol porque ya se había marchado del estadio. El Almería ha regalado mucho, la defensa concede, los de arriba no la enchufan y cuando lo hacen, es tanta la falta de concentración y atino, que te remontan de a dos y tres goles. Entonces hay algo más que el mal juego. Los que entran a la cancha, a jugar, no se la creen. Siempre se apunta al banquillo y la mala campaña ya se llevó por delante a Vicente Moreno. La llegada de Garitano tampoco parece que le haya insuflado moral a la plantilla, ni lucidez, ni ganas. El sábado un jugador de La Palmas, Sory Kaba, se cayó dentro del área, tuvo tiempo de levantarse y de chutar para vencer a Fernando y dar la victoria a los de la isla en el minuto 94 teniendo a los defensores como espectadores privilegiados. Lo mismo sucedió en el gol de Munir, solo en el área rodeado de siete jugadores locales logró tocar el balón tras un centro de Marvin para mandarla al fondo de la red y poner en ventaja a los amarillos. Transcurridas once jornadas, nadie sabe a lo que juega el Almería, pero no descubro nada si digo que o reaccionan pronto o la palman antes de tiempo.