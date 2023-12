En el fútbol, al igual que en el amor, hay jugadas que matan. Este fin de semana hubieron al menos dos que acabaron decidiendo el futuro de los clubs en cuanto a su dirección técnica. En realidad fueron dos jugadas diferentes, de esas que a estas alturas del campeonato, cuando los nervios comienzan a apoderarse de los cuerpos, hacen que un escalofrío corra por las venas de los aficionados. Fueron muchas más, pero esas son suficientemente representativas, de las que deciden y de las que avisan. Hablo del Sevilla y del Barcelona, donde ganar parece una palabra extraña, que para fenómenos pregúntenle a nuestro Almería que no gana ni pudiendo. A lo que voy, el Getafe le hizo tres goles al Sevilla en su propia casa y la testa del técnico uruguayo, Diego Alonso, rodó apenas acabados los noventa minutos de juego. Como la reina de Alicia en el País de las Maravillas, desde el panóptico sevillista, se escuchó aquello de “que le corten la cabeza”, y así fue. Los malos resultados, la cercanía de la zona roja y quedarse fuera de Europa, su hábitat natural, fue demasiado para los de Nervión que no encuentran soluciones a un problema de identidad, de no saber a qué se juega, de un equipo desnortado, como enganchado al fentanilo. En Can Barça tampoco están para tirar cohetes. Tres partidos seguidos sin ganar y una derrota vergonzosa en Bélgica han hecho disparar los rumores toda vez que la xavineta no arranca. Detrás de la línea de cal calienta Rafa Márquez, fogueado en el Barça Atlètic y cada vez con más olor a entrenador del primer equipo. Xavi, si no fuera quien es, ya estaría de patitas en la calle porque el equipo no carbura. Ni hace goles, ni impide que se los hagan. Lejos han quedado los tiempos de Guardiola cuando un mediocentro como Mascherano se reconvertía en un central de garantías o Éric Abidal dejaba el lateral izquierdo para vestirse como un 2 de los de toda la vida. El equipo está en construcción dice el técnico de Terrasa, como si el aficionado al fútbol no viera lo que sucede dentro del campo de juego. Xavi se salvó, porque empató, como si el balón hubiera dado en el palo. Mucho tiene que cambiar, para que no termine entrando.