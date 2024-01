De Pamplona a Jaén

La pasada no fue una semana más para este periodista, quien pudo disfrutar de lo que no puede hacer de manera habitual. Aprovechando la semana sin trabajo que tuvo uno, quien escribe estas líneas no dudó en salir de Almería con el deporte como uno de sus motivos. Primero Pamplona y luego Jaén fueron los lugares a los que decidió desplazarse el aquí firmante. En tierras navarras, más en concreto en El Sadar, la UD Almería regresaba a la competición concluido ya el parón navideño. Los más de 900 kilómetros y la trágica situación que atraviesan los rojiblancos no invitaban demasiado a realizar semejante viaje, pero la ocasión tampoco estaba para desaprovecharla, puesto que uno no sabe si en un futuro se podría volver a presentar y mucho menos si ello suponía poder visitar a un amigo como Julen después de muchos meses sin vernos, descubriendo también una ciudad y una zona del país que uno no conocía hasta esta pasada semana. Mientras, el fin de semana en Jaén, en el Olivo Arena, tenía lugar la Supercopa de España de Fútbol Sala, competición a la que quien firma estas humildes líneas tampoco dudó en asistir por primera vez en su vida, menos aún cuando se iba a disputar en una provincia vecina como la jienense. Uno iba ya cargado de kilómetros después de cruzarse prácticamente todo el país, pero la ocasión bien los merecía. Palma Futsal, Jimbee Cartagena, Jaén Paraíso Interior y FC Barcelona se disputaban el primer título de la temporada, celebrándose hasta tres encuentros en tan solo dos días. Aunque faltaban dos de los más grandes del fútbol sala español como El Pozo Murcia y el Movistar Inter, con un trofeo de por medio la ocasión no debía defraudar. Uno pudo asistir en directo a la gran sorpresa, viendo como los cartageneros lograban el primer título de su historia después de imponerse en la final a todo un FC Barcelona, el gran favorito para llevarse esta Supercopa de España en el Olivo Arena. Miles de kilómetros que uno no dudaría en volver a hacer para repetir semejante semana como la vivida días atrás, aunque con un triunfo de esos que tanto le escasean a la UD Almería mucho mejor.