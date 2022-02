Paradón de Courtois

Da igual cuando lea esto. Con seguridad el portero belga ha realizado una parada de esas que te dan puntos de campeonato o ayudan al equipo a seguir respirando. Lo hizo el sábado frente al Rayo Vallecano, donde después de evitar hasta en tres ocasiones el gol rayista en una misma secuencia, en la jugada siguiente Vinicius y Benzema resolvieron un encuentro plano, donde los blancos volvieron a ganar con casi nada, pero les permite mantener la distancia con los de atrás. Si ganar es lo más importante, los de Ancelotti lo hicieron. Lo de los merecimientos es otro campeonato donde no se puntúa y hoy por hoy Courtois es sin dudas el mejor del mundo en su puesto, el que da seguridad y transmite confianza a sus compañeros. Y si no pregúntenle al PSG, que días antes y por Champions League, zamarreó al Madrid, le trató como a un equipo pequeño, pero le ganó solo por un gol sobre la hora. En el pecado llevan la penitencia, porque dejar al Madrid vivo en Europa, te puede costar muy caro y eso los jugadores del equipo francés, su técnico, el presidente y todo el Estado qatarí debieran de saberlo. En el Bernabeu, siempre la historia es otra cosa. Hasta el equipo se transforma, se crece y el cemento de las gradas aprieta hasta hacer del campo una olla a presión. Los parisinos le perdonaron la vida, porque ni siquiera Messi fue capaz de vencer al bueno de Thibaut desde los doce metros. Es cierto que los penalis los fallan quienes los ejecutan, pero no es menos cierto que los paran los grandes porteros y el argentino se encontró con la mejor versión del guardameta blanco, que le adivinó el palo, el chute y le cenó la moral. El Madrid te gana a la vieja usanza; con un buen portero y 9 que hace goles. En la vieja concepción del fútbol, con esos y nueve más, podías aspirar a cualquier cosa. El Real Madrid los tiene, pero el cancerbero belga es quien sostiene al castillo en pie. En la radio, en la tele, en los resúmenes semanales, hasta en los periódicos, vas a leer, paradón de Courtois. Dará igual cuando sea. Es de total actualidad.