Parece que vuelve el fútbol

Este lunes los deportistas profesionales regresan a los entrenamiento en el marco de las cuatro fases que el sábado anunció el presidente Pedro Sánchez. Si todo va según lo previsto y no aparecen casos positivos de Covid-19, los encuentros que se disputen por ejemplo en nuestra liga profesional de fútbol, se darán en la fase 2 de esta desescalada que al parecer se basa en el ensayo y en el error, algo que por ejemplo no incluye al fútbol femenino por no considerarse profesional. Todo indica también que de jugarse, se hará a puertas cerradas y bajo estrictas medidas de seguridad, con un protocolo que no ha caído bien entre los futbolistas que podrían pasar de vivir en sus casas a estar encapsulados en hoteles -creen que podría ser anti constitucional-, aislando a quien pudiera ser portador del virus, evitando las charlas técnicas y mantenimiento una distancia mínima de tres metros de distancia. La mayor certeza ahora mismo, es que vamos a ver qué pasa porque el asunto podría salirse de madre y hasta que no haya tratamiento o cura, todas son especulaciones. Si en estos días de desconfinamiento, con franjas horarias marcadas, la gente salió de manera masiva a la calle, no sería de extrañar que tras el esfuerzo de dos meses, se desande el camino recorrido. Pero imaginemos que todo es como esperamos. Que se juega sin gente y que los aficionados no se amontonarán a las afueras de los estadios para seguir el partido. Que no hay contagios, que era verdad que con las altas temperaturas el virus remite. No me imagino dentro del campo manteniendo a los jugadores distancias de seguridad, dejando pasar a un rival por miedo a que la policía te multe. Si usaran mascarillas obligatorias, les evitaría taparse la boca con la mano. Pero por ahora son más las ganas que las seguridades. Se habla de fases en ese mundo ideal e imaginario. La salud no es lo importante, si no tal vez se hubiera acabado todo como en Holanda y Francia, países que miramos, solo cuando nos interesa.