Partidazo de líderes

Semana grande en Almería. Septiembre se cierra con un partido en domingo a las 4 entre el primer y segundo clasificado. Visita nuestra ciudad el Cádiz de Álvaro Cervera, que sólo suma un punto menos que los almerienses, aún invictos, con dos empates cedidos; uno más que los amarillos, que contra pronóstico cayeron goleados en Alcorcón hace dos jornadas y empataron ante un por ahora flojo Deportivo, mientras los rojiblancos firmaban tablas en Vallecas. Son ya cinco las victorias logradas por cada uno de los contendientes. La diferencia la hace la UDA en el capítulo goleador, con los cadistas y con el resto, pues estamos hablando del equipo más anotador de la categoría con nada menos que 13 tantos en estas primeras 7 jornadas, a casi dos por encuentro.Y si de cara a gol, con los 5 aciertos del pichichi Sekou, destacan los de Pedro Emanuel, también lo hacen en el otro sentido, con sólo 3 tantos encajados. Como último dato, ojo a Salvi y su resurrección tras una última temporada discreta: ya ha dado 3 asistencias y se va pareciendo al puñal que deslumbraba hasta hace poco. También están rindiendo por encima del nivel de la última campaña y siendo de los mejores tanto Álex Fernández como Perea. Con el cartel de 'no hay entradas' hace días, Turki en Almería desde mitad de semana, el espectacular Rozam Festival del viernes noche, el ambiente y la euforia estarán presentes en el partido: qué ganas de fútbol y de disfrutar de él había en Almería cociéndose a fuego lento. Ya veremos si juega de central Petrovic, si va entrando Coric o si se sigue destapando Vada. Yo no sé dónde está el límite de esta UDA, lo que sí sé es dónde no estaba. ¿Podíamos pedir algo más que salvarnos de milagro? Parece que sí. ¿Podemos seguir pidiendo y soñando con volver a ser lo que fuimos? Creo que también. Y que siga la fiesta: ¡GRACIAS, TURKI!