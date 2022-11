En una competición en la que todo está tan igualado para lograr el objetivo de la permanencia, todos los puntos cuentan. Se puede asumir que puntuar o ganar va a ser más complicado en función del rival y del escenario del partido, pero de ahí a renunciar a ni tan siquiera hacer cosquillas al rival, hay un trecho. El Almería, en el Camp Nou, hizo un partido que es muy difícil de catalogar para un servidor. El susto del chiste de penalti señalado a Kaiky seguramente tuvo mucho que ver, pero la puesta en escena del Almería, desde luego, no fue la misma que vimos en Villarreal o en casa ante el Real Madrid y Sevilla. La actitud era distinta y no creo que ayudara mucho el ver que el entrenador daba más prioridad al duelo de mañana contra el Getafe que al partido homenaje de despedida de Piqué, porque eso fue lo que pareció el duelo del sábado. Solo nos faltó que Piqué nos metiera un gol. Cuando se despedía al ser sustituido y uno a uno sus compañeros y algún rojiblanco se acercaron para despedirse, nadie habría dicho que estábamos disputando un partido oficial. Quizás el Almería pensó lo mismo y por eso afrontó el encuentro de esa manera. Lo del gol de Dembélé, con las estatuas de Babic, Ely y Samu es para hacérselo ver. Al final perdimos 2-0. Bien es cierto que pudieron ser muchos más de no ser por Fernando y por las malas elecciones en ataque de los azulgranas. Pero la realidad es que ni siquiera creímos poder dar la sorpresa y no estuvimos cerca ni de intentarlo. El propio Rubi hizo una alineación y unos cambios en los que priorizó el partido de este miércoles en el Power Horse Stadium. Así las cosas, el Almería sigue con sus nefastos números como visitante, fiándolo todo a los partidos de casa. mañana hay que ganar al Getafe. No queda otra. Es el último partido de liga antes del Mundial y la única forma matemática de irnos al parón fuera del descenso es ganando y así colocarnos con 16 puntos en la tabla, que casi son la mitad de los 40-41 que puede valer la permanencia. Pero cuidado con el rival, cuyos números fuera de casa son mejores que como local.