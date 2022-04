Partido raro en Burgos

¿confianza? Ninguna y mucho me temo que Rubi se habrá encargado estos días de dejarle muy claro a sus jugadores que, después de lo vivido frente al Sporting, cualquier rival, independientemente de su clasificación, les va a dar guerra. El lunes todos esperábamos a un Sporting decaído después de caer en el derbi ante el Oviedo y envuelto en un escándalo vergonzoso tras la agresión sufrida por Femenías de manos de dos jugadores sportinguistas que no serán un ejemplo para la cantera de Mareo. Pero supo competir y aguantar el tipo. ¿Cómo estará el Burgos? Es la pregunta que muchos aficionados se hacen ahora. El Burgos que ha sacado el curso adelante con matrícula a falta de cinco jornadas para acabar la temporada es el equipo que se va a encontrar el Almería en El Plantío. ¿Motivado, de fiesta? No lo sabemos, pero cabe recordar que en su visita al Mediterráneo ya se lo puso difícil a los de Rubi. Un Burgos que ha cimentado su objetivo basado en su poderío en casa, donde tan solo ha cedido tres derrotas. De los llamados "gordos", tan solo el Eibar fue capaz de ganar (0-1), mientras que equipos como Valladolid (3-0) o Huesca (3-1), salieron escaldados. Tenerife y Ponferradina tampoco fueron capaces de sumar, ambos perdieron por la mínima (1-0) y les queda las visitas de Almería y Girona para cerrar con los equipos "top". Está claro que viendo sus números hace pensar que es un equipo típico de segunda y que ha sabido adaptarse a la categoría, pese a ser nuevo en esta Liga. El Almería tendrá que estar muy atento y no conceder mucho. Sabe que ganar allí, aunque no sea matemático, independientemente de lo que puedan hacer Eibar y Valladolid, y salvo catástrofe de los de Rubi en los cuatro partidos restantes, serviría para ir preparando el autobús descapotable y celebrar lo que todo el mundo tiene en boca, excepto Rubi, que sigue reacio a pronunciar la palabra que desde julio está en boca de todos los jugadores del equipo rojiblanco.