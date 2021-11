Partido de riesgo

Londres, 18 de noviembre de 2021. Estimado Navarro, el partido ante el Valladolid es de riesgo. Ya sé que es difícil no dejarse llevar por la euforia con la situación actual, pero la competición es larga y los ascensos no se consiguen con tantos meses de antelación. El equipo dará un bajón. Ahí es donde la afición tendrá mucho que decir, pero este sábado también. Nos visita el Valladolid, con una de las mejores plantillas de la categoría. Encima lo entrena Pacheta, que hace dos temporadas con su Elche empezó a derrumbar el castillo de naipes del Almería de Guti. Es el Valladolid un rival contra el que siempre hemos sufrido, incluso en la victoria. Recuerdo el 3-2 en Segunda con Emery, remontando un 0-2 con un Kalu Uche estelar; el 1-0 la temporada siguiente en Primera con la famosa falta de Negredo y Corona; o la no menos mítica remontada de 2009 cuando volteamos un 0-2 con goles de Crusat, Uche y Negredo, con dos jugadores menos. Suframos o no, ojalá ganemos. Daríamos un golpe a la liga y dejaríamos a los pucelanos a 12 puntos...