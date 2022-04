Partido trampa

Almería, 28 de abril de 2022. Estimado Piñeiro, de aquí al final de la fase regular ninguno de los cinco partidos restantes, pese a que en muchos de ellos los rivales ya hayan cumplido sus objetivos o estén deshauciados, va a resultar sencillo. Los que más respeto me generan son los desplazamientos a Burgos y San Sebastián. En El Plantío a favor la UDA tendrá una afición local de fiesta por seguir un año más en Segunda tras tantas temporadas de travesía en el desierto y el acicate de no comulgar mucho con sus vecinos de Valladolid, pero conviene no fiarse ni relajarse porque, como bien apuntas, los burgaleses tienen buenos números en casa y ya juegan sin presión. Los partidos en casa ante Amorebieta y Alcorcón deben sacarse adelante sí o sí y el último en Leganés tampoco me preocupa en exceso, pero la visita a la Real B sí. Por mucho que los donostiarras ya puedan estar descendidos de forma matemática no dejan de ser un filial que con Xabi Alonso en el banquillo no dará nada por perdido.