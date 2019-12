Partidos de escuelas

Reconozco que como entrenador he llegado a obsesionarme con el resultado, incluso más que en la época de jugador. Más antes de los partidos que después de estos, lavándome las manos tres veces por los tres puntos que pretendía conseguir u once por los once que íbamos a alcanzar si ganábamos. Uno no es pulcro en lo que intenta conseguir. Por eso es bueno a veces verlo desde otra perspectiva. No es fácil el asunto de la competición en fútbol base, dando el debate para escribir la sección entera con distintos puntos de vista y no llegar a una única conclusión clara. Sin embargo, sí sorprende ver a quienes sólo les importa el signo en el deporte base, anotando sus triunfos y colgándose medallas constantemente.

No es un tema fácil. Uno de los primeros aspectos a tener en cuenta es que el ser humano es competitivo por naturaleza. Otro, que se está en categorías de formación. Aceptando lo anterior, los familiares también tendrían que tener claro que la cuota da derecho, entre otras ventajas, a tener la posibilidad de entrar en las convocatorias si el entrenador así lo considera: los minutos hay que ganárselos en los entrenamientos y en los partidos. Con todo el punto de vista anterior, el problema llega cuando un crío no está a la altura del equipo o la división en la que está. ¿Se echa al niño? La respuesta es clara y la solución habría que crearla más que hacerla: una liga a su nivel, en la que no se frustre, se divierta y siga caminando por la senda de la mejoría. Los equipos del Poniente almeriense juegan los fines de semana una liga de escuelas que bien podría copiar la concejalía de Deportes del consistorio de la capital y la Federación. Todo el mundo saldría ganando siempre que se haga bien (niños inscritos exclusivamente en equipos de escuela y no 'bajar' a los que compiten federados, etc., etc.).

PD: Feliz año 2020, en el que se escuchen más '¿cómo te lo has pasado?' o ¿qué has aprendido hoy?' y menos '¿cuánto habéis quedado?'.