Partidos en los pueblos

Me contó ayer un crío el siguiente chiste propio de cuñados en Navidad: un árbitro de fútbol llega a un campo y observa que todos los espectadores tenían una escopeta; le pregunta el delegado de campo el porqué de aquello, explicándole que la afición local dispara al aire para celebrar el triunfo de su equipo; y, a la cuestión de qué ocurre si pierde, le responde al trencilla que eso nunca ha ocurrido ahí. El chiste no es ninguna hipérbole, según la segunda acepción de ésta en la RAE, esa a la que maestros y profesores le pegan patadas día sí y día también. Al menos en ciertos municipios, cuyo campo de fútbol es un auténtico fortín, donde ningún visitante rasca puntos. Los pueblos son la resistencia en las categorías más bajas. En la capital ya es un logro que vaya una treintena de espectadores en la actualidad, donde raro es el club que saca equipo sénior, fruto del objetivo de recaudar en las categorías más bajas, siendo el primer equipo prácticamente un gasto y poco más. O sin el 'poco más'. En los pueblos aún se respeta ese fútbol de cantina, en el que el dado de la quiniela tiene tres '1' y apenas un '2'. Mucho es ese dos en municipios donde el visitante no rasca por mucho que la diferencia de plantillas sea notable. La diferencia se nota desde un primer momento, dando gracias si el club local cede un par de balones pinchados para poder calentar. Durante los 90 minutos el fútbol se convierte en un frontón, con continuos pelotazos en busca de segundas jugadas. El público aprieta y los jugadores locales no son menos, presionando en todo momento aprovechando las cortas dimensiones del terreno de juego. Si el conjunto del pueblo se adelante, se acaba el partido, con continuas pérdidas de tiempo, balones a la rambla y poco añadido. La cantina cerca de una de las porterías también 'juega', sobre todo en los minutos finales, con el trío arbitral condicionado por los borrachos. Se celebra que al menos no haya violencia, riéndose este periodista del uso fácil de la palabra 'encerrona' en el fútbol profesional.