Que el formato de la Copa del Rey sea una vergüenza no es algo que vayamos a descubrir ahora. Hace ya cinco años el prestigioso periodista Axel Torres en el portal web Maracadorint.com propuso un cambio de modelo bastante interesante, en el que participarían todos los equipos de Segunda B y Tercera, más otros equipos clasificados tras fases regionales. El problema del formato lleva bastante tiempo y no se modifica. Sin embargo, los clubs no se plantan y siguen participando. Una vez inscrito, no tiene sentido que el Almería tire la eliminatoria de pasado mañana ante el Reus. Tuvo suerte en el sorteo el equipo de Fran Fernández, no por el rival (ya se ha demostrado que no es más fácil meterle mano a Las Palmas que al Córdoba), sino por actuar en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. En las temporadas hay encuentros que son auténticos puntos de inflexión. Si MÍchel Carrilero y Corona no hubiesen materializado sus tantos en ese agónico Almería 2-1 Cádiz (el del famoso 'penalti' señalado por Iglesias Villanueva), probablemente Almería no hubiese disfrutado de Primera División. Y si la escuadra almeriense no hubiese remontado en La Rosaleda el encuentro de la segunda ronda de Copa, quizás el cuadro de Fran Fernández no se hubiese subido a la buena onda, venciendo cinco de los últimos seis encuentros oficiales. Pasar de ronda el jueves es importante para que los que están actuando de suplentes o quedándose fuera de las listas tengan su protagonismo y no pierdan demasiado ritmo de competición porque no es lo mismo actuar en un entrenamiento que en un encuentro oficial. Que los Montoro, Trujillo o Sekou prosigan teniendo la posibilidad de tener más minutos siempre es bueno, máxime cuando el próximo rival es un Primera División, puede incluso que el Villarreal, Betis o Sevilla. Se trata de una plantilla profesional, que vive de eso, no del equipo del barrio.