Distanciarse de las redes sociales es lo que tiene, que al final te pierdes un montón de cosas. Pero ahí siguen estando los medios de comunicación tradicionales, en sus ediciones impresas, en las digitales, la televisión y la radio. El problema viene cuando uno se ha acostumbrado a consumir sobredosis de información al minuto y ha perdido el hábito de dejarse dirigir por profesionales por la actualidad informativa relevante, contrastada y veraz.

Que luego eso tampoco te lo garantiza nadie, pero al menos sí partimos de una base de seriedad de la que Twitter, Facebook y demás plataformas carecen así en general. Y de paso te ahorras toda esa bilis que campa por estos lares, las lecciones de moral y salidas de tono varias del que todo lo sabe y del que de todo opina.

Y es que a través de este periódico me enteré el domingo pasado de lo del chaval al que en un partido de fútbol le fracturaron la tibia y el peroné en un lance del juego. Nada, un brevecillo y ya. No me llamó más que la justa atención. De hecho no había vuelto a reparar en ello hasta que unos días después, como gusta decir ahora para asegurarse una buena cantidad de clics, el tema se ha hecho viral.

El caso es que no hay más historia que la que había el fin de semana, a pesar de la gravedad de la lesión. Pero un vídeo por aquí, unos cuantos tuits incendiarios por allá, y, cómo no, el padre de la criatura haciendo rutilla por las televisiones, y ya la tenemos montada.

El debate está servido. La entrada es dura, pero creo que lo de la intención de niños de nueve años de hacer daño a otros con maldad podemos, por lo absurdo, dejarlo de lado. No frecuento estos partidos, pero, según se dice, algunos padres sí que presionan más de la cuenta a sus hijos fomentando una competitividad excesiva para esas edades. Yo es que no concibo nada más que repetirles, para cualquier cosa, lo de "Pórtate bien, y, sobre todo, pásatelo bien". Que se lo apunte más de uno. Va estupendo.