A tres fechas de comenzado el campeonato de liga, los números hablan y no parece que el Real Madrid extrañe los goles de Cristiano Ronaldo, más bien todo lo contrario. A estas alturas la temporada pasada el luso estaba expulsado, pero la dupla Benzema-Bale, solo había marcado un gol. Hoy el francés lleva cinco en su cuenta personal, mientras el portugués aún no se estrena en el calcio italiano. El Madrid de Lopetegui golea y el equipo se hace cargo. Ramos es el nuevo pateador de penales, Bale la estrella que se le supone que es y Benzema se come él lo que antes masticaba para que CR7 lo deglutiera. Este es el nuevo Madrid, que sin brillar es efectivo y comanda la clasificación de un campeonato, que como ya sabemos, se gana o se pierde en partidos como contra el Getafe, Girona o Leganés. En esta temporada nadie tiene la obligación de hacer feliz a Ronaldo cuando se encuentre triste. Nadie cede aquellos pocos efectivos lanzamientos de falta, y por supuesto, nadie se la da en boca de gol para que la empuje. No vamos a restarle méritos a uno de los mayores artilleros de la historia del club blanco, pero su estrella brilló durante varias temporadas, sostenida por jugadores que cedieron su luz y protagonismo. Eso no sucede solo en el Real Madrid. En el Barcelona pasa más de lo mismo y una de las causas de la huida de Neymar al PSG tuvo que ver con no aceptar vivir a la sombra de Messi. El ego es otro de los equilibrios que se necesitan saber administrar para llegar a los logros colectivos. Hoy, con Cristiano fuera del Madrid, en su familia italiana, el madridismo le ha reclamado a Bale y Benzema que dieran un paso al frente y hasta ahora están cumpliendo. Si las lesiones respetan al galés, es posible que se parezca a aquel que deslumbraba en el Tottenham. El mismo que lidera la selección de su país. Si Karim se centra en el fútbol, acabará con la discusión del 9. Lo de la portería ya parece un hecho consumado.