Paso, trote y galope

La pretemporada tiene mucho de engaño. Si se pierde no pasa nada porque nada se gana. Y si se gana, como quiera que no hay puntos en juego, lo importante, y único, son las sensaciones, el cómo se ha hecho, y la ausencia de lesionados. Para que un caballo galope, primero ha de ir al paso y después, al trote. Y la UDA es un caballo por domar. Nadie sabe cómo va a salir, si muy bravo y peleón, o tierno y dócil. Las pretemporadas son un espacio para la ilusión y el olvido. La tendencia natural es acordarse de lo bueno y darle continuidad, y olvidarse de todo lo malo y pasar página. El fútbol es pasión y los aficionados se mueven por este estímulo. Los hay que entre que ensillan y montan, se les va el caballo. Y también, más impulsivos, que se dejan llevar por el deseo. Es el caso del primer edil del Ayuntamiento de Almería. El bueno de Ramón defiende la idea de que los almerienses asociados a la UDA "tenemos derecho a ser ambiciosos y plantearnos retos mayores". Las palabras del alcalde suenan a ambición y esa es una cualidad a valorar. Pero este periodista se pregunta cuáles son los argumentos sobre los que el presidente de la Corporación municipal apoya su comentario y cuántos partidos ha visto para asegurar que "se está confeccionando una plantilla competitiva". Ramón Fernández Pacheco es socio rojiblanco y futbolero, y el gestor de los intereses de todos los almerienses. Pero me temo que, en esta ocasión, no ha dominado de la mejor manera sus emociones y se ha desbocado, llevado por su juventud y forofismo. Todos los equipos saltan a la competición con el sueño del ascenso. Les asiste el derecho a hacerlo porque cada cual se confunde como quiere. Pero la Liga pone a cada cual en su sitio. Primero, andar. Después, correr. Y no al revés, que luego vienen las caídas.