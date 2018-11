Paso atrás

Pasito atrás. Corto, pero atrás. Parecía a mano coger el punto, pero se escapó cuando los dedos creían tenerlo agarrado. Un cabezazo de Pozo, seguramente el de menos estatura del campo, permitió al Granada seguir a la estela del Málaga. No es la pelea del Almería, en eso muchos estaremos de acuerdo, pero había obrado un partido lo suficientemente compacto como para no perder ante uno de los aspirantes a regresar a la élite. Pude viajar a Granada y ya sabes, el deporte en directo siempre gana. Me gustó lo que vi. Quizá le faltó algo de valentía al equipo de Fran Fernández en tramos del choque precisos para incomodar a unos nazaríes que buscaron con más ahínco el triunfo. Esa presión altísima se ve que ya ha ofrecido cuantiosos réditos y seguirá ofreciendo. La pregunta es clara. ¿Cuánto aguantará el físico de la plantilla? Esa es la única incertidumbre a día de hoy con este conjunto rojiblanco que transmite seguridad. Un plantel que siempre asegura unos mínimos, más que aceptables, dentro de las posibilidades de las que dispone el técnico almeriense. El tener un fondo de armario correcto ayuda a pensar que se pueden hacer permutas depende de qué partidos, aunque ahora las lesiones están golpeando fuerte. Me quedó buen regusto de Los Cármenes, un estadio con buen ambiente. La afición granadina está ilusionada con un equipo que, de seguir así, puede opositar a cosas bonitas. Tiene mimbres. El Almería seguirá su camino por el Mediterráneo con el Sporting, que padece hambre de puntos y con Baraja en el alambre. Antes aterriza la Copa, con un Villarreal en horas bajas. Creo que es una competición que ya viene larga, aunque sé que a muchos les genera ambición. Me parece un desgaste excesivo, pero he de reconocer que es placentero dejar a un club de Primera División en la estocada. No obstante, son minutos para que muchos reclamen un hueco. Veremos qué hace Fran Fernández.