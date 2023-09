Londres, 21 de septiembre de 2023. Estimado Navarro, los entrenadores suelen tener su lista de respuestas para según qué preguntas y, cuando son inquiridos por las alineaciones y cosas así, suelen escudarse en el trabajo de los entrenamientos, en el hecho de que tienen una información que no todo el mundo dispone... Tras un mes de competición hay decisiones que, sin ver los entrenamientos, son más que cuestionables. Empezando por jugar con doble pivote, dejando el equipo partido. Si encima uno de ellos es Baba, que entre sus cualidades no tiene el sacar bien el balón con los pies, la cosa se transforma en un disparate. Las alineaciones no me gustan y sus cambios durante el encuentro menos. Me parecen tiros a ciegas. Moreno tiene la patata caliente en sus manos. Como el equipo no empiece a sumar desde ya, se puede ir despidiendo de nuestra ciudad. Si el sistema ha demostrado ser ineficaz, tendrá que cambiar cosas y mover piezas. Caer en el mismo error, semana a semana solo lo acerca más a la destitución…