Patrocinios

Durante muchos años, entidades de deportes minoritarios y no tan minoritarios han tenido que pelear muy duro para poder tener equipos en competiciones federadas y por su supervivencia como clubes. Administraciones públicas y empresas privadas se han centrado siempre más en las disciplinas más mediáticas, como el balompié, que al fin y al cabo, guste más o guste menos, es el deporte que más gente mueve y el que tiene más presencia directa en la vida de cualquier ciudadano. En toda familia hay o ha habido un miembro relacionado con el fútbol, ya sea como jugador amateur, profesional, recoge pelotas o simplemente como abonado del equipo del barrio. Esto no se puede decir de otros deportes, por lo menos aquí en España. No es de extrañar que el mundillo del balón mueva tantos millones de euros, que agrupe a las grandes marcas mundiales en lo que a patrocinio se refiere mientras otros equipos de otras disciplinas deportivas con menos impacto se las ven y se las desean para que alguien les ponga un logotipo en su camiseta y poder costearse así un par de viajes, y no de ocio precisamente, durante la campaña. ¿Esto es justo? Es una pregunta difícil de responder, porque cada empresario es libre de apostar por el deporte que quiera, ya sea porque le apasiona o porque pueda sacar un beneficio de ello, que es el objetivo natural de una empresa. No se puede decir si es justo o no, que unos tengan tanto y otros tan poco, pero lo que es innegable es que es una realidad, aunque cada vez, afortunadamente, empiezan a verse más excepciones. El rugby no es minoritario ni mucho menos, pero sí es, incomprensiblemente, poco mediático (quizás tengamos nosotros la culpa) para la cantidad de gente que mueve y para los valores que derrocha. Esto lo han sabido ver en la cooperativa Anescoop, que podría patrocinar al mismísimo Messi, pero han decidido darse visibilidad apoyando a URA, por una buena causa como es la inclusión y fomentar entre los más pequeños los hábitos saludables con sus productos.