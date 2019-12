El Almería sumó tres puntos muy importantes en Tenerife, la segunda victoria de Guti. Si los sumó es por un hombre, Lazo. Un futbolista con calidad de Primera, pero circunstancialmente en Segunda. Un jugador que en un par de acciones decide un partido, de los que hacen la diferencia. La que hay de tenerlos a no tenerlos. Debe aprovecharse porque da partidos. Ahora debe encontrar la vía para aparecer más y esa versión suprema. Es el camino para asentarse más arriba, quién sabe si en el Juegos del Mediterráneo.

Venció, pero no convenció el Almería. Si se trata de ir más allá de los números, que dicho lo cual son lo más importante, aún queda muchísimo margen de mejora. Teniendo en cuenta el triunfo, hasta es una buena noticia. No es cuestión de ver el reverso negativo ahora que parece iniciarse una buena onda, se trata de no caer en el halago y en la autocomplacencia. Ser ambicioso, algo que caracteriza a este proyecto de Al-Sheikh. Mirar siempre hacia arriba. Y así se antoja que la senda más corta hacia las alegrías no va a estar con la puesta en escena en las islas. El equipo unionista concedió muchas ocasiones, y muy claras, a un Tenerife algo desnortado. Sí muy negado de cara al gol. A perro flaco…

Hay unas obvias debilidades defensivas que en un escenario normal sí tendría más penalización. Creo que es el principal reto para Guti, que seguro que también quiere dar pasos adelante en la creación. No creo que sea cuestión de individualidades, todos podemos coincidir que muchos de los futbolistas que están jugando lo están haciendo a un rendimiento elevado. La percepción es que las flaquezas son como grupo, lo que debería solucionarse con trabajo y tiempo. Hay mimbres para mucho, muchísimo y algo que no se podía imaginar, por eso hay que rascar más allá de la fachada. Sí se le puede pedir más al que tiene para dar más.