Pedro Gilabert Gallego (Los Huevanillas (Arboleas, Almería), 1915-2008). Hombre de azarosa biografía, marcada por la dureza del entorno rural en el que creció, la Guerra Civil española y la necesidad de recurrir en diversas etapas de su vida a la emigración con el objetivo de atisbar un futuro laboral mejor, Pedro Gilabert llegó tardíamente a la escultura, ya en 1978, y de forma casual: «un día fue una hija mía llamada Ángela y vio un araíco de madera, lo vio y luego fue a comprarlo y ya no estaba el arado […] Y me dice: -Papá, ¿usted sería capaz de hacerme un araico? Y yo le contesto: -¿Pero de qué arado se trata, no creo que tú vayas a arar ahora? Y se echó a reír. Y me dijo: -Es un araico pequeño, de juguete. Y por ahí empezamos con los arados… Y de los arados pasamos primero a un pato, después a un perro, después una serpiente y así sigue toda una fauna, animales, guerreros […] y una gran serie de santos […] todo en madera de olivo y mármol».

Un inicio fortuito que rápidamente obtuvo, por la frescura, autenticidad y particular poética de su propuesta escultórica, sólo comparable a la ingenuidad y encanto primitivo de la misma, el reconocimiento del Arte y la Cultura almeriense.

Un reconocimiento que el tío Pedro, como popularmente se le conociese, pudo comprobar tanto en los homenajes que a lo largo de su vida se le tributasen, como en las numerosas exposiciones individuales que a partir de 1978, cuando mostró por primera vez sus fantásticas creaciones, esenciales y expresivas, en Arboleas, llevase a cabo en Almería -donde expuso, siempre con notable éxito de público y crítica, en las Sala de exposiciones de la Caja de Ahorros (1981), la Asociación de Artistas Plásticos (1983 y 1984) y el Patio de Luces de la Diputación Provincial (1986 y 1989- y provincia, especialmente en poblaciones de la Comarca del Valle del Almanzora y el Levante almeriense.

Distinguido en 1989 con la Medalla de Plata de Andalucía, nombrado Hijo predilecto de Arboleas en 1997 y del Almanzora en 2006 -seis años después de que, tras el fallecimiento de María, su esposa, dejase de tallar la madera y tres desde la inauguración del Museo Pedro Gilabert de Arboleas-, sobre su obra, una aportación, sin duda, esencial y definitiva a la plástica contemporánea almeriense, indicaba Francisco Bautista Toledo en el año 2000 que, «constituye un símbolo de la cultura popular almeriense que surge poderoso en el arte finisecular, como portentoso torrente ajeno al academicismo, gustos y modos. Su valor está en la impregnación de sensaciones que causa al espectador, haciendo surgir estados emocionales vibrantes y de fuerza expresiva, transmitiendo inagotable las radiaciones que brotan de la tensión de sus formas».

De este excepcional artista naíf, uno de los pocos representantes en escultura de este estilo caracterizado por la ingenuidad y expresividad de las obras realizadas por sus autores, se han incluido en la muestra 'A la sombra del Aduanero. Arte Naíf Almeriense' que actualmente se expone, hasta el próximo 5 de mayo, en el Museo de Arte de Almería - Espacio 2 trece esculturas representativas de las distintas temáticas que el tío Pedro desarrollaría a lo largo de su intensa carrera artística, desde sus particulares interpretaciones de figuras religiosas y mitológicas, hasta sus imaginarios, singulares y llamativos animales.

*Doctor en Historia del Arte y Director de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino