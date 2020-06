Pegar primero

El refranero popular tiene consejos para todo. Con el retorno de la competición este fin de semana, con 11 partidos por disputar para dilucidar los puestos de ascenso, de promoción y descenso, me ha venido a la cabeza el que dice: "El que pega primero, pega dos veces", que viene a recalcar que quien primero golpea lleva una ventaja. En este sentido, es de esperar que José María Gutiérrez haya hecho un buen trabajo para mantener la tensión desde el minuto 1 del partido en el Carlos Belmonte hasta el pitido final del último partido liguero tras el que, ojalá, seamos de Primera. Como hemos venido comentando, el Almería no tiene margen de error, está a dos partidos de desventaja con Cádiz y Zaragoza, y ese duelo en la Romareda el 20 de junio puede ser definitivo. Pero para llegar en óptimas condiciones a aquel partido, primero tenemos que resolver los tres que hay antes, empezando por el duelo ante el Albacete de Alcaraz. El Almería tiene que ser aquel equipo ambicioso que impresionó en Lugo o en Tenerife. Tiene que poner toda la carne en el asador, pero jugando con cabeza. La calidad de los rojiblancos puede desnivelar la balanza en estos últimos partidos, así como la juventud de la plantilla, a la hora de recuperar físicamente a los futbolistas. Va a ser interesante conocer la primera convocatoria del madrileño y su primer once. Con el parón y la recuperación de los tocados y lesionados, junto a los cuatro chavales del filial, Gutiérrez tiene a su disposición a 29 futbolistas. Si el técnico es capaz de gestionar físicamente ese gran grupo, además de los egos y hacerles ver a todos lo importantes que van a ser, jueguen 1 minuto o 100, tendremos mucho camino andado. Los pequeños detalles van a jugar un factor importante y, como decía la semana pasada, los actores secundarios van a ser fundamentales para lograr el objetivo. Lo importante es que el grupo crea en el objetivo común, a pesar de la incertidumbre del futuro de muchos de ellos. Primero subir al Almería. El resto puede esperar…