Pelín tarde para eso

Almería, 27 de febrero de 2020. Estimado Piñeiro, no quiero ser catastrofista ni caer en el pesimismo, pero la curva que describe el equipo es claramente descendente y no atisbo un margen de recuperación temprano, aunque en el fútbol, y más de plata, nunca se sabe. A quien le digas que se está remozando el cuerpo técnico a trece jornadas para el final de la competición no sale de su asombro. Ahora resulta que David Badía, segundo de Guti pese a que el madrileño nunca lo pidió (vino al parecer impuesto por el club) debe ser el culpable de la racha de cinco partidos sin ganar. Al menos la entidad lo ha señalado como tal al ser el único que hasta la fecha ha visto la puerta de salida. Está bien que técnicos experimentados como Víctor Mañas o Jesús Muñoz lleguen para intentar reconducir la nave rojiblanca y espero que haya margen suficiente para, si no optar al ascenso directo (crudo) al menos sí recomponerse para el play-off.