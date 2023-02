Peores con el VAR

Después de conocerse el pago millonario del Barcelona a Negreira, vicepresidente entonces del órgano tutor del colectivo arbitral, los encargados de impartir justicia dentro de un campo de juego están en el punto de mira. De ahora en más todo lo que pase será culpa de ellos. Con razón o sin razón. Yo soy de los que piensa, al igual que los voceros del Atlético de Madrid, que la expulsión de Correa fue algo desproporcionado. Que no existió un codazo mortal para quitarse a Rüdiger de encima. Que son dos luchadores de distinta categoría, como para que el robusto central alemán de 1'96 metros de altura y espaldas de oso, se revolcara de dolor ante el brusco movimiento del delantero argentino que mide 1'71. Que esto es fútbol y como sigamos así, el ofendidismo también pondrá los listones de la tolerancia en un deporte de roces.

Si uno mira las estadísticas, los últimos cinco expulsados en derbis madrileños han sido jugadores del Atlético. No estoy diciendo que no se lo hayan merecido. Son los datos fríos que aquellos que alientan la teoría de la conspiración pueden utilizar para poner en cuestionamiento a los jueces. Tampoco parece que los árbitros sean un grupo homogéneo después de saber que Estrada Fernández, por su cuenta y riesgo, haya interpuesto una querella criminal contra José María Enríquez Negreira y su hijo, por corrupción deportiva. Los árbitros se quejan de la actitud individualista del colegiado ilerdense, que parece querer acaparar el protagonismo envuelto en la bandera de la ética y la honradez. Si desde el principio de la historia del balón los árbitros han estado mirados con lupa y sus decisiones han sido continuamente cuestionadas, en casos como los referidos estos hombres de pantalón corto y sin hinchada han hecho mucho por llamar la atención. Me temo que el desprestigio del que dicen sentirse amenazados ya está sobre ellos. Luego se convertirán en comentaristas críticos de sus excompañeros. Tertulianos de los medios, dueños de la verdad. Tampoco nunca reconocerán que el VAR los ha hecho peores.