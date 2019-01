H ACE poco más de cuatro años Manolo me abrió las puertas de su acogedora casa para realizar un reportaje que salió publicado bajo el título de Los Pérez Rodríguez, juntos por Navidad. Era diciembre, a pocos días de la Nochebuena, fechas muy especiales para todos sus miembros en ese 2014 en el que, por primera vez, los dos futbolistas de la familia, Javi y Carlos (gemelos), habían estado jugando en equipos distintos. El primero estaba ya en el filial de la UD Almería, mientras que el segundo se había marchado cedido al Huércal-Overa CF. Ya se pueden imaginar la problemática, en lo que a logística se refiere, que supuso aquella situación para sus padres, Manolo y Carmen, y para su hermano mayor Manu, sobre todo si sus partidos coincidían en horarios. Por suerte, y con un gran esfuerzo cada domingo por parte del cabeza de familia, tanto Javi como Carlos sintieron siempre el apoyo de los suyos desde la grada semana tras semana, puesto que a Manolo no le ha importado nunca lo más mínimo hacer kilómetros para ver a sus críos jugar. Desde aquel primer contacto con los gemelos, tuve claro que estaba bajo el techo de grandes personas. No hay 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, que no reciba una felicitación del padre de estos jóvenes futbolistas, siempre muy agradable con un servidor cada vez que nos hemos cruzado. Y como de casta le viene al galgo, como suele decirse, no menos educados y agradables son Javi, que fue el primer jugador del filial al que felicité el año pasado tras lograr el retorno a Segunda B, y Carlos, que se ha convertido en un jugador de peso en el club huercalense. Ambos ya se han acostumbrado a estar en equipos distintos, a andar por caminos futbolísticos separados, pero ahora tendrán que afrontar lo que es estar verdaderamente en la distancia. Javi se marcha a la Primera División de Finlandia tras ocho temporadas como rojiblanco y lo hace para vivir una nueva experiencia, como bien ha admitido el propio defensor. Ahora sí que habrá muchísimos kilómetros de distancia, pero conociendo a Manolo seguro que ya está comprando bufandas y gorros de lana. Mucha suerte, Javi.