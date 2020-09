Periodismo amistoso

Para mí, disculpen la licencia, ha sido una semana completa. Con altibajos, pero muy interesante. El pasado domingo por la noche me llegaba desde Galicia la noticia de un amigo periodista al que Pablo Cavallero, ex portero del Celta y ahora manager de Vélez Sarsfield, decía que Lucas Robertone se alejaba de los celestas y se acercaba a la UDA, que ofrecía 6 millones -por los 5 de los vigueses-. Tras varias conversaciones con este amigo y con algunos periodistas argentinos, incluyendo la escucha de alguna tertulia radiofónica gallega y la participación en otra argentina, la noticia es que no hay noticia.

A no ser que, en una jugada a tres bandas, Robertone -al que también colocaban en Elche- acabe en Almería una vez que Raúl Guti parece preferir la oferta ilicitana. La otra opción es que el argentino vaya al Celta o cualquier otro equipo que ofrezca cerca de 5 kilos, ya que el club argentino está tieso: necesita pasta y aliviar salarios. El caso es que con todo esto reactivé mi amistad con el periodismo, que siempre estuvo ahí. Aunque últimamente algo escondida, quizá poniéndose guapa. Me guiñó el ojo cuando se fue José María Gutiérrez -el artista antes conocido como Guti-. Y ha acabado por ablandarme.

Mientras escribo esto, pienso en qué diría si el lunes tuviera que dar una crónica del fin de semana en la UDA, algo ya más real que hipotético. Hablaría de ese 4-1 en el Wanda, para unos "entrenamiento con rival" y para otros "amistoso" con debut del recién llegado Akieme, posible nuevo dueño del lateral izquierdo en detrimento de Martos. Ya van 14 altas… Y las que queden hasta el 5 de octubre, claro.

Lo siguiente ya será pensar en la previa de Lugo, el domingo a las 12. Y después ya se verá si se puede jugar en Almería o nos confinan, así que bien hacen desde el club en buscar alternativas como Elche o Vallecas. Que lo amistoso, lo amoroso y hasta lo económico no dejen crecer la hierba en el camino de la salud.