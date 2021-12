Phoenix Station

La estación de King´s Cross de Londres es conocida literariamente como la puerta de entrada al mundo mágico de Harry Potter. A través del andén 9 ¾, Harry, Hermione, Ron Weasley y todos los demás personajes, se adentran en el tren que les llevará al colegio de magia y hechicería Hogwarts. Después de mucho tiempo de reflexión y en contacto directo con J.K.Rowling, ahora mismo y como fan de Harry Potter declaro la estación de tren de Almería capital, patrimonio artístico y cultural de España y puerta de entrada al mundo de Harry Potter. Sí, como lo oyen o leen. Se procederá a la imposición de una placa por el ministro de magia y cultura que vendrán a Almería, junto a varios funcionarios del ministerio. Ellos serán los que pongan la placa de acceso mágico. ¿Qué llevará escrito la placa? Será 29- por los años de espera de la llegada del ave- y ¾, porque de cada cuatro personajes públicos que hablaron con respecto a la estación y la puesta en marcha del proyecto del tren, tres mintieron. No se puede tratar a la sociedad almeriense con desidia. Por lo tanto, queda declarada y se recoge en el acta del ministerio de magia, los hechos y las acciones legales tomadas por las autoridades de los muggles -los no magos/as-. Es más, en caso de no querer aceptar la placa, ni convertir la estación de tren en puerta de entrada al mundo mágico, se tomarán las medidas pertinentes que se hablen y establezca el ministerio de magia, cultura y educación. La señora J.K. Rowling vendrá a Almería en el tren de Hogwarts, un tren parecido al ave que desean los almerienses, pero con ciertas peculiaridades, ya que los usuarios del tren tienen: acceso gratuito al carrito de las chucherías, los vagones camas están hechos de nubes que levitan, adaptándose a diferentes alturas, las ventanas protegen de los rayos de luz de todo tipo, incluso protegen de los dementores, los baños se limpian solos, la cafetería del tren prepara los aperitivos más exquisitos y cada asiento dispone de un masajeador virtual con videos de asmr incorporados. Un pequeño insecto drone sobrevuela los vagones y pregunta a los pasajeros cómo se encuentra cada media hora. En caso de hacer el viaje en un día de frío, existe la opción de dar más trabajo al dragón Morley, que viaja en el tren para calentar el ambiente y en caso contrario, siempre viaja con Rowling el hada Swaint- origen ártico- que expira burbujas de frío de colores a lo largo del tren. ¿Y para qué tantas comodidades? -se preguntarán-. Y es, porque si viene desde lejos la idea un tren de alta velocidad a una ciudad celeste y plateada, fucsia y dorada, calentada con el dragón fuego del indalo, una ciudad donde navegan las palabras que enquistan y mueren en espuma, en eternas promesas convertidas en arena, una ciudad que no se merece que la quemen, una ciudad que vive en medio de joyas de la naturaleza, debería hacerse justicia y convertir lo conceptual en realidad.

Cuando miramos al exterior veremos la belleza del entorno. La fotografiamos, la dibujamos, la ensalzamos, incluso idealizamos la cosmopoética que emite la belleza del otro. Pero cuando nos miramos hacia dentro ¿Qué vemos? ¿Al otro? Aquí la belleza no trata de ensalzar la estación y su contexto, sino la intención o voluntad de cambiar. Y que un día, cualquier pasajero/a del ave recuerde que Almería es mágica y de primera. Y la estación, el lugar donde las personas se encuentran así mismo con otras, donde unas se recogen y otras acogen, donde diferentes almas encuentran puntos de conexión y emociones dispares. Sin embargo, todo esto son palabras elevadas al unísono insonoro y lento, como un pentagrama musical que navega sin notas. La música se alimenta de ritmo, melodía, textura y timbres que armonizan la vida. Y eso es lo que necesita Almería, armonía. Mientras tanto y sin intentar caer en el pozo azul y mágico de la nostalgia y palabras malsonantes y con el consentimiento de Joanne Rowling, voy a enviar varios hechizos a las autoridades pertinentes hasta que esto se solucione-sin rencor-. Al más mentiroso de todos, le enviaré: "Expectro Patronum". El siguiente hechizo: "Alhomora", para los más despistados. Y aquellos que quieran convertir las cosas malas y oscuras en buenas: "Lumos Máxima". No se fíen de los muggles pero tampoco confíen en todo ser mágico con varita. El bien va dentro de todos y la magia también. Veremos a ver qué conjuro se inventan …Ya estoy viendo al ave Fénix llegando a la plataforma 29 ¾. ¿Lo ves? Si por algún instante lo has imaginado, sucederá.