Pies en el suelo

L A pretemporada es el momento en el que un mayor número de canteranos tocan la puerta del primer equipo en los distintos conjuntos del balompié profesional, aprovechando los técnicos la ausencia de los internacionales durante sus primeros días y la necesidad de entrenar con un mayor número de jugadores, a lo que se unen las importantes cargas de trabajo que los futbolistas tienen que afrontar durante estas fechas veraniegas. Una oportunidad para acercarse al sueño de cualquier niño que comienza a jugar al fútbol como es el de llegar a ser futbolista profesional y que este periodista que escribe estas líneas también tuvo en su niñez como otros tantos. Pero el entrenar con el primer equipo no siempre se tiene que traducir en que vaya a cumplirlo, es un paso más, aunque ni mucho menos definitivo, quedando todavía numerosos obstáculos por superar. No son pocos los jugadores que apuntaban grandes maneras, y qué maneras, en su juventud y acabaron quedándose por el camino, ya sea deambulando por las distintas categorías no profesionales o colgando las botas de manera prematura. Seguro que a quienes están leyendo estas líneas se les viene a la mente el nombre de infinidad de casos. Tampoco hace falta irse a buscarlos a ninguno de los grandes del fútbol español. Incluso en la propia UD Almería hemos podido completar diferentes casos de jugadores que comienzan a destacar en categorías inferiores y llegan a debutar en el primer equipo, algunos de ellos en la máxima categoría, y con el tiempo no terminan de cumplir las expectativas generadas. No son pocos los futbolistas que cuentan que lo más difícil no es llegar, sino mantenerse. Ninguna de las dos cosas son fáciles, una infinidad se quedan en un arduo camino. A veces incluso acaban llegando aquellos que parecían contar con menos opciones frente a otros que parecía que se iban a comer el mundo, siendo los más destacados año tras año en sus respectivos equipos y acaban viendo como no consiguen completar el camino hasta llegar a convertirse en futbolista profesional. Tener los pies en el suelo es fundamental.