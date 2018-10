N ADIE puede eludir, en numerosas ocasiones a lo largo de su vida, pasar por malos momentos. Todo es cuestión de rachas, en las que se pueden sufrir baches no deseados, incluso dolorosos, pero siempre llegan días mejores. Siempre. La clave es no perder la paciencia, tratar de levantarse cuando uno se cae y volver a encontrar la estabilidad que hace que salgas cada día con una sonrisa a la calle porque eres feliz con tu situación. Nunca hay que dejar de caminar, de luchar, aunque cueste, pese a que estemos cansados y nos pueda la presión. No cabe duda de que siempre es más fácil digerir las etapas positivas que las negativas, pero se aprende mucho más en las segundas que en las primeras. De hecho, es en las épocas malas cuando más crecemos, cuando nos fortalecemos de cara a otras futuras adversidades que puedan llegar. Por suerte, todo es mucho más llevadero teniendo a tu gente cerca, esas personas que están en las buenas y en las malas, los que hacen, como suele decirse, piña. Y así ha sido como el CD El Ejido, pudo sacar adelante una mala semana en la que todo parecía volverse negro para el vestuario. Tres derrotas seguidas en casa, pitos de ciertos aficionados, duras críticas en redes sociales al presidente, al técnico y a algunos jugadores, colmaron la paciencia de González, que liberó su tensión con unas declaraciones muy efusivas en las que dijo que estaba seguro de que cambiaría la dinámica. Que no se hayan cumplido ni diez jornadas y ya se hable de catástrofe desde algunos sectores de la afición porque se ha entrado en un bache, como lo hacen todos los equipos tarde o temprano a lo largo de la campaña, es algo que perjudica a cualquier plantilla. Aquí entra lo importante de estar unidos, de que haya un vestuario sano, sin rencillas, en el que vayan todos a una. En eso, como se demostró tras la victoria en Marbella por 1-2, el club ejidense parece ser un buen ejemplo en lo que se refiere a entender el mensaje de que todos (jugadores, técnicos y afición) deben remar en la misma dirección para volver a sonreír.