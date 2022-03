Hay algo que nos atrae hipnóticamente a casi todos los seguidores del universo fútbol y que, sin embargo, repele a los que no lo son: esa rivalidad que a veces trasciende lo racional y que se genera entre equipos que, como el Real Madrid y el Barcelona, arrastran a las masas por todo el planeta. Aunque, en realidad, la cuita con el vecino, con la prima o con el compañero de trabajo que se declaran de la 'otra acera' a la de nuestro equipo se puede tener, y se tiene, también con contendientes más modestos y prácticamente en cualquier categoría. Hay muchos derbis con el equipo del pueblo de al lado o con aquel de tu misma ciudad que no tienen nada que envidiar al Clásico en lo referente a los piques que generan antes, durante y después.

Hablo de piques 'sanos', claro. Los otros, los que terminan en discusión o incluso en violencia y que también existen, lo único que vienen a dejar patente es el vacío cerebral de aquellos que los protagonizan, generando una suerte de 'ascopena' que relega a tales sujetos a lo más bajo de la catalogación humana.

No seré yo quien me pelee, ni tampoco me enfade, por el fútbol. Jamás. Sólo faltaría. Pero sí participo, cuando se da el caso, del festival de la provocación y el meme (cuando el viento sopla a favor) o el de la réplica y el contraataque (como después del desastre del domingo en el Bernabéu). Si el Madrid patea al PSG en la Champions mientras el Barça recorre esos tortuosos caminos de la segunda competición europea, después de haber sido convenientemente alejado de los focos principales ante su paupérrimo nivel pre-fichajes y pre-Xavi, se mete el dedito en el ojo culé, porque es lo que toca. Se disfruta el momento y se sonríe. Y si lo que toca es recordarle a los 'polacos' que por mucho 0-4 que nos metan, están todavía a 12 puntos en la Liga y solo pueden ver la Champions por la tele, o que deben más dinero que Alemania después de la Guerra, pues se les recuerda. Que nos humillaran de la manera que lo hicieron, se omite. Y todos felices. Viva el fútbol.