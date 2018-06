Cuando Bartomeu mira, no ve españoles. Cuando Florentino Pérez mira, no ve españoles. Ambos miran con ojos de forofos y aprovechan la oportunidad de encender la hoguera y regalarnos un gran incendio solo por el gusto de observar las llamas. El menor de los males ha sido empatar contra Portugal en esa montaña rusa de partido que acabó igualado a tres. Si el resultado apagaba el fuego de la polémica destitución de Lopetegui, la actuación de De Gea trasladaba el ruido a la portería. Cristiano Ronaldo le chutó tres veces entre los tres palos, y las tres hubo que ir a buscar la pelota al fondo de la red. Esos tres balones fueron los únicos que tocó durante el partido el guardameta del Manchester United, que ahora dudo que le quiera el Real Madrid. En este permanente estado de desestabilización, respira Keylor Navas, toda vez que el Madrid es mucho Real Madrid y su situación interna pesa más que la de la selección. La inesperada renuncia de Zidane al banquillo, acabó con un terremoto en la concentración de la Roja. Son los efectos colaterales, inevitables en todas las guerras. En cualquier contienda, lo importante es cuidar las formas. Aquí también. Hacemos el puente aéreo y en el otro grande del fútbol patrio, las cosas no se hacen mucho mejor ni son ejemplarizantes. A Bertomeu le preguntaron antes del mundial quién quería que fuera campeón y su respuesta dejó a todos en fuera de juego. Argentina, contestó el presidente del Barça. Teniendo en cuenta que en la actual plantilla azulgrana conviven jugadores de hasta once nacionalidades, incluyendo España, no pareció la respuesta más acertada. Para colmo, al parecer Piqué ya sabía que Griezmann no saldría del Atlético porque su productora filmó el capitulado anuncio del francés. Tampoco la actuación de Messi y la albiceleste en el inaugural contra un equipo de pescadores parece invitar al optimismo. El 1-1 de Argentina e Islandia encendió a todo un país.