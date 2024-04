Almería, 11 de abril de 2023. Estimado Piñeiro, Sergio Arribas ha pisado un buen charco, se ha metido en un jardín o en la boca del lobo. Llámalo como quieras, pero no creo que lo hiciese de forma inocente. En primer lugar la insinuación de que no tiene claro jugar en Segunda la hace en una entrevista concedida a la emisora oficial del club que casualmente no fue censurada. En segunda instancia habla en plural mayestático, no en primera persona, sino incluyendo en su respuesta de algún modo a su representante: “Va a ser un verano largo donde tendremos que reunirnos con el club y decidir cosas”. Es una evidencia que la cuestión de su futuro ya la ha tratado con su agente. Todo coincide además con un momento de pérdida de protagonismo en el equipo. Lo que no calibró es que en este Almería por las buenas puedes llegar lejos pero por las malas igual pasas un año sabático. ¿Pecado de juventud? Lo dudo, ganas de agitar ya el avispero.