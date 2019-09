Plan anti Brexit de níjar

Aunque parezca que Reino Unido no está lo suficientemente cerca de Níjar como para afectarnos de manera directa la desconexión, y estando segura al 99,9% de que el primer ministro británico Boris Johnson no tiene participaciones accionariales en ninguna empresa de nuestra zona, eso no quiere decir que estemos exentos de articular algunas medidas que permitan paliar los efectos de las tan temidas como desconocidas consecuencias del Brexit entre nosotros. Soy de esas personas que prefieren ver las oportunidades ante nuevas situaciones en vez de limitarme a lamentarme por las consecuencias y ahora cuando toque utilizar de manera distinta nuestra capacidad de análisis y reacción. Unificar inteligencia y creatividad para ponerlas al servicio de los valores particulares de cada zona en busca de soluciones.

En Níjar, el emprendimiento en territorio hostil forma parte de nuestro ADN comarcal. Nuestra historia, el clima, la extensión geográfica de nuestro municipio y su particular configuración como espacio natural, nos han hecho desarrollar o afilar otros sentidos de los que normalmente se les presta más atención en el mundo agrícola o turístico, que son los dos pilares de nuestro modelo económico.

Nuestras primeras medidas, el plan de choque, tiene que estar obviamente centrado en la agricultura. Primero por el peso específico en la generación de empleo, de riqueza, y en segundo lugar porque para ocuparnos del turismo tenemos aún meses en los que podremos saber de qué manera específica empieza a afectarnos la desconexión británica. El modelo de comercialización se va a tambalear, y eso qué quiere decir, que se producirán movimientos que provocarán salidas y entradas del mercado, es decir, que al mismo tiempo que unos padecerán consecuencias otros se beneficiarán de oportunidades. Si somos capaces de observar la crisis como conjunto, como comunidad capaz de dar in?nidad de respuestas u ofrecer soluciones de llave en mano, tendremos la oportunidad de ganar en tiempos de pérdida.

La propuesta es muy clara. En unos meses celebraremos la XV Feria de la Agricultura Expolevante Níjar, y ése es el escenario en el que podemos mostrar todo nuestro músculo. Y nuestro músculo es el de esta comarca, pero también el de toda la provincia, porque qué mejor que reordenar posiciones desde el epicentro de la agricultura 2.0. Desde el lugar en el que la producción ecológica en el entorno del parque natural marítimo terrestre más grande de Europa es una seña de identidad. Desde el lugar en el que no dentro de mucho, y ahora con más prisa que nunca, debe funcionar el puerto seco que nos de las soluciones logísticas que precisa el sector agrícola de toda la provincia. Expolevante tiene que ser este año la verdadera feria del producto de Almería, pero también el escaparate de las nuevas infraestructuras que vienen de camino, que no son más que las garantías que los mercados necesitan para seguir confiando en esta tierra, sean las nuevas reglas de juego las que sean.