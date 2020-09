Plan renove en la medular

Desde luego, ¡cómo se disfruta con el Almería de Turki en época de fichajes! Esta UDA domina su mercado, el de sus rivales, e incluso se adentra en algunos prohibitivos, por no comentar la mega operación de Darwin, donde se pudo contemplar el escudo rojiblanco junto al del histórico Benfica. Tal y como vislumbré a la llegada de Turki, un equipo como el nuestro, una cuidad y su provincia ya juguetea con la cúspide futbolística, de la noche a la mañana. Solo faltó la verdadera guinda del pastel, el ascenso, pero las prisas no son buenas consejeras. Más vale presentarse en la élite con unos cimientos sólidos, para que luego no haya sorpresas. Turki y todos sus hombres de confianza llegaron apresuradamente hace poco más de un año y se intentó el más difícil todavía en una categoría tan traicionera como la Segunda. Quizá en esta campaña la experiencia sirva para sumar aquellos puntos que faltaron para ascender, con una planificación más certera. Para ello se trabaja en la actualidad, una vez confirmada la venta de Darwin, que concedió si cabe más poderío económico al todavía flamante Almería. Aun así están arribando varios jugadores interesantes a coste cero, si bien otros factores tendrán que ver, como la cuantiosa ficha ofrecida y el atractivo proyecto. Siempre comento lo mismo cada pretemporada, y es que me niego a evaluar a jugadores que apenas conozco. Sí que me atrevo a opinar de los que fueron rivales durante la pasada temporada, como Ager Aketxe, Juan Villar o los codiciados Raúl Guti (parece que está hecho) y Luis Suárez. Todos ellos ofrecen garantía, la que no se tenía con algunos de los que llegaron hace un año pese a su indudable calidad. En esta nueva aventura se intenta asegurar más, combinando algunas promesas junto a varios de los destacados del curso anterior. Todo bajo el paraguas de José Gomes, que habrá tenido tiempo de ir conociendo la categoría. Por lo visto hasta el momento, llama la atención la cantidad de veces que los adversarios caen en el fuera de juego. Este aspecto táctico cobra especial valor con el VAR, pues antaño había que fiarse de la vista y reflejos del línea de turno. También destaca el plan renove del centro del campo. Puede que se esté teniendo especial cuidado en una zona donde la campaña pasada no se generó ni se mandó. Por eso no entiendo por qué los aficionados siguen alabando a jugadores como De la Hoz, que sí, que puede aportar equilibrio y bla bla bla...pero con ese equilibrio se sigue estando en Segunda. En la sala de máquinas, en la medular, se necesita mando, calidad, inventiva, sorprender al rival. Me temo que varios de los integrantes de la actual plantilla van a cambiar de aires antes del cierre del mercado el próximo 5 de octubre. La vida del futbolista es así y por eso tampoco entiendo el porqué de tanto lamento tras la marcha de René. Sí, ha cumplido su labor con empeño, ha estado cerca de la afición y fue uno de los artífices de la permanencia en Segunda, pero por estos lares han desfilado otros que con su calidad (al final es lo que prima) nos han colocado en los altares, en la época dorada de Primera. Lo digo con todo el cariño del mundo, pero a parte de la afición rojiblanca le vendría muy bien quitarse la careta de conjunto modesto.