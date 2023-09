Cuando se confirmaron las llegadas de Luis Maximiano e Ibrahima Koné, con dos semanas aún por delante para cerrar el mercado, creo que la mayoría estábamos encantados con los movimientos de la plantilla y pensábamos que aún quedaba mucha tela que cortar. De hecho, la semana pasada yo aún creía que llegarían dos centrales (uno de ellos polivalente), un mediocentro, un extremo y un delantero, mientras que el compañero Paco Gregorio había avisado que como mínimo llegaría un central. Al final, solo llegó César Montes que, siendo un buen refuerzo, vino a precio de oro. Una vez cerrada la ventana de fichajes, y a pesar de lo bien que pintaba a mediados de agosto, la planificación me genera dudas, ya que no se ha tenido en cuenta el factor Copa África y enero puede ser un gran problema. Además, tenemos 3 porteros y 3 laterales derechos, pero solo 4 centrales y un mediocentro defensivo (Baba) y 2 mediocentros de recorrido (Lopy y Robertone). El resto son mediapuntas o extremos, más Suárez y Koné (que deberían jugar juntos) con Marezi como tercer delantero. Una plantilla descompensada a todas luces, partida por la mitad, sin centro del campo, tal y como está siendo el Almería de Vicente Moreno. No entiendo cómo se empecina en jugar con 2 mediocentros cuando se ve que el equipo no da de sí. Lopy, Baba y Robertone deberían jugar juntos, dando consistencia a la medular, pero no tienen sustitutos en plantilla (Édgar, uno de los 4 centrales, podría suplir a Baba) y 2 de ellos se irán a la Copa África. Baba es un excelente recuperador de balones, pero no puede ser la base de la jugada, como pasa cuando tapan a Robertone... Lo de la plantilla, hasta diciembre, ya no tiene arreglo. Espero que el entrenador rojiblanco vea la luz durante este parón de selecciones y empiece a hacer alineaciones con sentido y lea mejor los partidos. Aunque suene contradictorio, creo que hemos mejorado con respecto al año pasado, pero no creo que la mejora sea tan sustancial para no pasar apuros. Tocará bregar toda la temporada y como el técnico no espabile y las victorias no lleguen pronto, su periplo puede ser muy efímero. En su mano está montar un equipo y darle personalidad con los mimbres que tiene...