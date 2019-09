Recientemente se ha estrenado una nueva versión de Dumbo, ya saben, la historia del elefante que nació con unas orejas grandes, convirtiéndose en el centro de atención y de las burlas de la gente, lo que repercutió en su falta de autoestima. Su amigo Timothy consigue que Dumbo se convenza de que puede volar usando el truco psicológico de la "pluma mágica" para aumentar su confianza. Y, a partir de ahí, Dumbo recibe el reconocimiento y se convierte en una estrella del circo. La UD Almería de Turki Al-Sheikh se convirtió en el centro de atención y de burlas cuando el magnate árabe llegó a nuestra ciudad. Con el equipo a medio construir, la liga comenzaba con una alineación del Almería que, cinco jornadas después, se ha consolidado como infranqueable, a pesar de que la componen jugadores que el año pasado apenas contaban y alguno incluso no habría sido titular ni con el anterior proyecto de Alfonso. Pero Pedro Emanuel se ha disfrazado de Timothy y ha convencido a ese grupo de jugadores que son el Almería de Turki, un equipo ambicioso que aspira al ascenso a Primera, y no aquel de Alfonso, de baja autoestima, que estaba por estar. La solidez mostrada, encajando 1 gol en 5 partidos, con 9 tantos a favor y 13 puntos de 15 posibles, ha sido apabullante. En Gran Canaria los almerienses fueron una apisonadora. Los titulares crecen semana a semana, y las estrellas que han llegado durante el verano van entrando poco a poco, olvidándose de sus galones y aportando en los pocos minutos que van recibiendo. Son tiempos felices. El número de abonados crece, aunque hay argumentos suficientes para que fuera mayor. Y a todo esto nos visita el Girona, equipo que también es poseído por magnates de Oriente Medio con un límite salarial mayor que el del Almería, pero al que se le ha aplaudido todo y no ha recibido críticas. Buena vara de medir para este ilusionante Almería.