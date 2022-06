Estamos a 20 de junio y en condiciones normales los amantes del fútbol disfrutaríamos sobre estas fechas de una nueva edición del Campeonato Mundial de Fútbol. Poderoso caballero es Don Dinero, al decir de Francisco de Quevedo hace unos 500 años, cuando el fútbol no era nada, pero el oro ya blandía la balanza. Los tiempos cambian y si en los años de plomo, el mundial de fútbol blanqueaba la dictadura militar argentina, ahora los petrodólares tiñen de tolerancia países como los emiratos cataríes, que por lograr, han conseguido que la copa del mundo se juegue entre noviembre y diciembre. Claro que el calor es una excusa razonable, pero tampoco nadie se plantea jugar en el Sahara o Etiopía. Poderoso Caballero es Don Dinero. A partir de ahí, todo es posible. Una lavada de cara con la complicidad del mundo entero para una monarquía absoluta que ha sabido extender sus tentáculos bañados en oro por todo occidente a través del deporte más popular del planeta. La familia Al Thani es largamente conocida por su manejo a pajera abierta del París Saint Germain, que acaba de construir una jaula de oro para Kylian Mbappé a pesar de que todo parecía indicar que vendría al Real Madrid. Birlarle un jugador a Florentino Pérez es mucho decir en el mundo del fútbol actual. El mismísimo Messi puso rumbo a la capital francesa por no quedarse en el Barcelona a causa del fair play financiero; un juego limpio económico que el PSG se pasa por el arco de sus cataríes. El Manchester City del Guardiola de los lazos amarillos, está construido sobre la sangre derramada y sin derechos de trabajadores inmigrantes que malviven con salarios de hambre en pisos patera. Ahora es el Newcastle el que se suma a esta sospechosa lista de nuevos ricos, con propietarios saudíes, país donde no solo no se respetan los derechos humanos, sino que además en sus embajadas asesinan a periodistas. De Arabia Saudí llegó el jeque que subió al Almería a primera división. Si el equipo gana, todo lo demás no importa. Poderoso Caballero es Don Dinero.