Nadie sabe qué pasó, cómo sucedió, pero de la noche a la mañana el derbi entre el Atlético y el Real Madrid, comenzó a calentarse. En una entrevista realizada a Koke en una cadena de televisión, el capitán rojiblanco contestó de manera inocente a una pregunta menos inocente. Qué pasaría si Vinícius convierte un gol y se marca un bailecito en el Metropolitano, le consultaron. "Habrá lío, es lo más normal", dijo de manera espontánea. Dijo lo mismo que podría decir cualquiera, sin pensar en ser políticamente correcto, al que le dijeran si te caería bien que tu rival histórico se ponga a bailar en tu casa. Pero no. En este mundo de ofendiditos, el fútbol también está sujeto a recortes y manipulaciones.

Yo que escuché la entrevista, me pareció oír las palabras de un hombre del fútbol hablando de fútbol. Pero al otro día, se había producido un incendio de grandes dimensiones y al parecer el pirómano había sido Koke y la víctima Vinícius, que creo que sin pretenderlo, está sacando chapa de polémico. Ya le pasaba a Neymar, a quien los jugadores atléticos le tenían tomada la matrícula. "Nos habla, nos tira besitos", decía Juanfran ante la polémica. Esa forma de ser, trasladada al fútbol, a veces es entendida como una sobrada; una vacilada que no debe quedar impune. Saca lo peor del fútbol, que son las reacciones apasionadas e intolerantes.

Pero en el fútbol, la pasión forma parte del show business. La prensa deportiva del corazón hace dulce con estas cosas y ahora les ha tocado a ellos. Claro que Vini puede bailar todo lo que quiera. Está en su derecho, como el de enfrente está en su derecho de sentirse ofendido. Eso es la vida misma, y por ello no comprendo la polémia. También se ha hablado de racismo y no sé cuántas cosas más, que yo no he visto en este caso en concreto. ¿Hay racismo en el fútbol? Sí. ¿Hay racismo en nuestra sociedad? También. ¿Lo que pasa afuera de la cancha se manifiesta dentro? Obvio. ¿Cuál es la novedad? Ninguna. ¿Podemos ser mejores personas? También.