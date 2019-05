Políticos sin principios

Me apena ver saltar de una lista a otra, a veces de un polo ideológico al opuesto, a determinados personajes que se denominan políticos y que no han conocido ni conocerán lo que ese gremio, al que algunos denominan casta, significa en cuanto a sus objetivos. Decía el escritor suizo Louis Dumur que la política es el arte de servirse de los hombres haciéndoles creer que se les sirve a ellos. Y de cara a las municipales del 26 de mayo me faltan dedos para enumerar los casos, como ya ocurriera en las generales que se votaron en abril. Ejemplos de almerienses de nacimiento o de adopción que se cuelan en las candidaturas con el único fin de conseguir un cargo, ya sea por la atribución económica que les reporta o por la proyección en lo social que su ego ansía desde hace años. En Vox han acabado un par de sujetos que ya habían tocado a las puertas de PP y de Ciudadanos, que llevaban años tratando de meter la cabeza sin que nadie les diera el empujón que su ombliguismo requería. Y nada mejor que una formación de moda, sin capacidad de filtro ni discernimiento por la falta de estructura orgánica, para dar el salto a la política, obviando los principios y argumentos que el partido en cuestión propone. El ideario es lo de menos, lo que realmente les importar es estar y figurar no vayan a quedarse los almerienses sin descubrir sus fantásticos proyectos. De hecho, uno de los personajes en cuestión que ronda al partido de Abascal llegó a trabajar en el PSOE, lo que evidencia un giro mucho más radical de valores. En fin, políticos sin partido, con el interés de llenarse la cartera y darle rienda suelta a sus egos.