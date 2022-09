Ponedlos los jueves

Ha mejorado mucho la Federación Andaluza de Fútbol en el último lustro. Cuando este periodista era alevín había que esperar a que pasasen varios días y meterse desde la casa de algún familiar (tener un ordenador era un lujo) en el antiguo portal web del ente federativo para ver los diferentes resultados. Ahora cualquier crío puede enterarse al instante de cómo ha quedado cualquier partido de su liga gracias a la publicación rápida de las actas en los móviles de los colegiados, incluso de la alineación de un encuentro de benjamines antes de que comience el mismo. Otro de los aciertos de la FAF es ese canal de televisión que se puede poner en cualquier dispositivo y que cada fin de semana retransmite varios partidos de fútbol no profesional. Si hace apenas una década no era posible ver todos los partidos de Primera y Segunda, ahora ya sólo falta que echen las pachangas del parque. Una maravilla. Sin embargo, pasa el tiempo y hay cosas que no cambian, como la programación de horarios. Si los de LaLiga ya se conocen con un mes aproximado de antelación, los del fútbol base no se fijan hasta unos días antes, complicando de esta forma la programación del fin de semana. La federación permite fijar los horarios antes del lunes, a las 23:59 horas, por lo que muchísimas familias desconocen cuándo será el encuentro hasta el mismo martes, apenas 72 horas en el caso de que la cita sea el viernes. Y eso en el caso de que después el equipo local no modifique el horario, multa económica de por medio, pero con el mismo perjuicio para niños y adultos. No es un problema mayor, tampoco habría que quebrarse la cabeza para ponerle solución, fijándose los encuentros con dos-tres semanas de antelación. Pero como quiera que a los que mandan esto les da absolutamente igual...