Aquellos a los que les gusta dividir el mundo entre populistas y no populistas para tratar de explicar hasta los procesos más complejos, este sábado la vida les ha otorgado otro argumento. Volvió a dirigir en un equipo profesional José Mourinho, concretamente en el Tottenham Hotspur, el equipo del que en más de una oportunidad dijo que no entrenaría por motivos emocionales que le vinculaban al Chelsea. Mou, cambiante como su corazón que siempre estará en Barcelona, según aquella declaración de amor, ha vuelto a desdecirse.

El propietario del Tottenham, Daniel Levy, siempre había querido tener al portugués a los mandos y a Mourinho se le ha enfriado el calentón blue. A eso habría que sumarle los malos resultados del conjunto con Mauricio Pochettino al frente en los últimos tiempos (aunque los haya llevado a la final de Champions) y el paro de larga duración del luso, del que pocos se acuerdan. Mourinho ganó el sábado a otro ex técnico madridista, Manuel Pellegrini, quien dirige al West Ham, y lo hizo de visitante.

Los Spurs ganaron a domicilio después de once meses, situación aprovechada por The Special One para apuñalar a Pochettino. "Ha sido muy importante, después de once meses sin música en un vestuario visitante". Mourinho, en estado pleno, dibujando a su enemigo, otro, con el que se va a comparar, con el que va a competir y a quien dirigirá muchos de sus dardos. Como Donald Trump, como Maduro, como un personajillo de republiqueta bananera que agita fantasmas, aunque no los haya, Mourinho inicia esta nueva etapa en la Premier League contra el todopoderoso West Ham, un mini derby protagonizado por dos de los equipos de Londres algo parecido a un enfrentamiento en Madrid entre el Getafe y el Atlético. Con Mourinho vuelve el populismo a las canchas, donde primará el titular de cada jornada a lo sucedido en el campo de juego. "Tu dedo nos señala el camino", rezaba la pancarta después del dedo en el ojo de Tito Vilanova. De las peores cosas que he visto en un estadio.