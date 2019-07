Portavoz René

Almería, 25 de julio de 2019. Estimado Piñeiro, entiendo que en su labor de capitán en funciones René defienda a un compañero que el curso pasado tuvo una conducta intachable. Como quiera que para un periodista las fuentes son sagradas, lo que no puedo desvelarle a René es qué miembro del club me dijo, minutos antes de la presentación de Nkaka (imagino que por aquello de ganar el relato), que el bueno de Álvaro Giménez andaba distraído en los entrenamientos y estaba apretando a través de su agente para que se avengan a negociar su salida por debajo de la cláusula de rescisión (además del Rayo, en Segunda también le sigue la pista el Málaga). Sí le pediría a René que se tape un poquito en su labor de portavoz porque en la prensa fuimos muy comedidos a la hora de valorar el aterrizaje de su pareja en el área de prensa de la Fundación, no dudo que de forma lícita porque está titulada para ello, pero que sin duda propició la salida de otra gran profesional que colaboraba en la radio del club. Menos lobos.