El día que Samú Costa debutó en Lugo comenzó una filia personal hacia un chaval de 19 años que me impresionó en sus primeros movimientos. Una personalidad impropia de un joven que apenas había participado en el fútbol profesional se abría paso. 'Potro de rabia y miel' fue el apodo que elegí para él. Su pareja con Morlanes presagiaba que ambos tendrían recorrido en Primera a pesar de no lograr el ascenso. Con la llegada de Rubi, el doble pivote pasaba a un único hombre en ese puesto. En el sistema actual y con la irrupción de DLH, le tocó ser interior junto a Robertone. Lo que habíamos visto hasta este curso del luso en esa demarcación de pivote eran actuaciones de un bajo nivel y con errores de bulto de posicionamiento y con balón. Jugar a la altura del argentino lo liberaba de trabajo defensivo, pero a la vez le obligaba a tener un rol más activo ofensivamente. Es ahí donde desvirtualizas a un futbolista de notables facultades al corte y anticipación. Con menos tacto con el esférico, su impacto fue disminuyendo. Siendo suplente y con poco protagonismo, el Camp Nou fue la tumba a ese idilio con Samú. Dejé de creer en él. ¿Hasta ahora? Siempre pensé que, a pesar de no rendir como ancla, el recorrido del luso en la élite sería desde una posición posicional. El gran temor siempre fue a cómo reaccionaría a la presión un jugador con dificultades para girarse y con una pierna derecha nula. El caso de DLH y su renovación parece que le han abierto de nuevo las puertas. Suma cuatro titularidades en este 2023 y no para de mejorar. Desde la pieza más atrasada en el tablero de ajedrez está cumpliendo como un '5' aseado, un ganador de duelos siempre pendiente de recuperar. En estos cuatro encuentros ha salido victorioso en 42 de 59 acciones (un 71%). Ha sabido esperar su momento y, cuando nadie creía, ha pegado un puñetazo encima de la mesa. La vida te puede golpear, pero nunca te va a derrotar, Samú. Potro.