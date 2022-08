Pozo y mi gozo

El fútbol moderno nos ha traído, entre otras maravillas, lo de celebrar inscripciones de jugadores como si no hubiera mañana. Y no es para menos en muchos casos, como el de la UDA tras el trueque Embarba-Lazo con el Espanyol. Un tercer partido con la angustia de no poder disponer de futbolistas tan necesarios como Pozo hubiera sido mortal para los rojiblancos, así que su presencia en el once inicial se esperaba como agua de mayo. Casualidades o no, esta vez los centrales estuvieron algo menos finos que en las dos primeras jornadas. A cambio, Akieme se reivindicó en el otro lateral y los carriles almerienses fueron de lo mejor del equipo. Como entre los mejores sigue Fernando, un muro. El gran salvador de Rubi tiene, como Superman y la criptonita, puntos débiles. Su punto de mira con el pie no suele andar fino, así como tampoco destaca por sus salidas a balones colgados en su área. Por lo demás, un porterazo digno de esta máxima categoría y de seguir teniendo a Pacheco en el banquillo, como tantas temporadas ha estado él aquí o en Murcia esperando su momento.

Con Samu navegando a la deriva en el último año y Eguaras al filo de la navaja ya con 0-1, el segundo gol del Sevilla y el final virtual del partido sobrevolaba el Mediterráneo hasta que Largie la volvió a liar, como ante el Madrid. Con ese empate justo antes del descanso y la entrada obligada de otro recién inscrito, nada menos que el capitán De la Hoz, la segunda parte arrancó con un cambio de tornas. Se le dio la vuelta al cuerpo a ese púgil casi noqueado hasta el 40' que malveía a su rival bailar sobre él. Y el volteo se consumó con ese pase de tiralíneas del capi hacia un excelso Robertone, que sigue en estado de alta gracia y sirvió en bandeja el 2-1 a Sadiq. Quedaba media hora de sufrimiento, lógico. Pero también de alegría y casi festejar el tercero. Desquiciado Lopetegui, hizo casi de una tacada los cinco cambios mientras Rubi fue más tardón en dar relevos y le salió bien la jugada, dando entrada a defensas solventes, como Chumi y el debutante Mendes, así como necesario refresco delante con Curro y Baptistao. Los casi 14.000 feriantes que acudimos a la cita gozamos como niños, algunos malcriados: dejemos en paz a la afición rival, por mal que caiga, no nos acordemos del Betis y animemos con fuerza a nuestro equipo. Digo yo.