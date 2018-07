Ese es el titular, respetable pero que no comparto, de muchos en Almería. Y eso es lo que ha tenido que ir respirando y tragando el malagueño durante tres años aquí, con sus luces y sombras, como más sombras que luces llevamos viendo los aficionados temporada tras temporada. Su calidad es innegable, era de los pocos que daba esperanza en la deriva en la que te sumías cuando acompañabas al equipo desde la grada o al otro lado de la pantalla. Un jugador diferente, siendo lo más objetivo que puedo ser con este tipo de futbolistas.

Respeto, por supuesto, aunque pueda pensar de ellos que estén locos o no tengan ni pajolera idea de fútbol, a quienes piensen que restaba más que sumaba y que no valía para la UDA porque así lo dicen los números, porque no corría, porque en casa sí pero fuera no, porque no estaba implicado o no era todo lo profesional que sus detractores hubieran querido, ya que alguna vez parece que lo había visto en tal o cual sitio tomando algo y no en la biblioteca o en misa que sería donde tenía que estar… Y sí, por supuesto que soy el primero en cabrearme cuando veo algún comportamiento de los jugadores que no considero apropiado, pero creo que en este caso no tendría mucho que reprocharle, así que por ahí tampoco comparto las críticas. Total, hemos disfrutado a medias de uno de los buenos. Lo malo es que no estaba cedido, de paso, como Suso o Thomas, ni se va por la puerta grande como Aleix.

Ojalá Juan Carlos o Chema estén a la altura e ilusionen a la parroquia desde esa posición que lo mismo lleva al lucimiento personal que a suministrar de él a los compañeros, principalmente al delantero de turno, pero también a los extremos e incluso a los laterales cuando se incorporan al ataque. En Vallecas lo disfrutarán, ojalá que su pérdida sea lo menos dolorosa posible aquí. Pero nunca daré la razón a quienes expongan, con esos argumentos peregrinos, que Pozo no valía.