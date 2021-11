Prefiero chándal

Siempre he sido más de pijama que de chándal. De chándal que de vaqueros. Y, por supuesto, mucho más de vaqueros que de traje. La etiqueta y yo nunca nos hemos llevado bien. En actos donde se exige, me gusta moverme por ese vacío legal que te permite ir con unos tenis medianamente sobrios y un vaquero ceñidito, siempre y cuando lo amarres con un cinturón elegante y arriba lleves una camisa metida por dentro bajo una chaqueta de traje para cumplir con ciertos mínimos establecidos. Se preguntarán por qué carajo les cuento esto. No sé. Supongo que es la forma que tengo de explicar que, con el Almería líder, a ocho puntos del segundo clasificado, invicto en las últimas siete jornadas y recibiendo hoy a un buen equipo en casa, yo esté mirando a ese duelo del martes en Águilas. Celebrar como un gol a favor que en la primera ronda de Copa del Rey, con 126 equipos todavía en liza, te toque un rival de 2ª RFEF que está a 150 kilómetros de casa, supongo que atiende a algún tipo de desorden mental. Estar mosqueado porque el Almería, a viernes por la tarde, todavía no ha habilitado entradas para ese duelo, también. Será, si todo va bien, la primera vez que acompañe al equipo fuera del Mediterráneo desde que la pandemia arrasó con todo. Y en un torneo precioso, ahora que el partido único en campo del débil es una realidad. Una competición en la que los rojiblancos estuvieron a punto de hacer historia el pasado año, cuando José Gomes decidió afrontar unos cuartos de final ante el Sevilla con el equipo suplente. Por eso, se acoge con especial ilusión, más este año, que sí parece haber fondo de armario en la plantilla de Rubi. Y en esas estamos. Tratando de disfrutar del duelo de hoy mientras pienso en el viaje del martes. No puedo evitarlo. En medio del jolgorio, del glamour, de las buenas rachas, del liderato y de la fiesta que supone la Liga, yo miro al barro de la Copa. Igual que siempre preferí el chándal al traje. Supongo que estoy hecho para esto.