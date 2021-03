Premonición, pronóstico y predicción

Se cumplen hoy cinco meses de una declaración pública que mezcló la premonición, un acto de fe y una suerte de recurso motivador. José Gomes, su protagonista, predijo entonces que Sadiq Umar, que no Umar Sadiq, iba a marcar más de 15 goles. El técnico portugués realizó su apuesta con el marcador a cero, sin ventajismos, sólo dos semanas después de la llegada del nigeriano. La confianza en su subordinado fue tan atronadora, casi ciega, que sólo le faltó acompañar a su pronóstico aquello tan racial que reza : "...me apuesto uno y la mitad del otro". Un total de 151 días y 28 partidos después (3 de Copa) ha dejado en buen lugar a su superior y su hoja de servicios es de 16 goles (14 en Liga y 2 en Copa) que ha repartido entre 12 partidos, con 9 victorias, 2 empates y una única derrota ( Leganés 2-1). Sadiq, su nombre, tiene origen árabe. Significa: 'honesto, sincero'. Estos dos adjetivos se ajustan como un calcetín a su perfil como futbolista. Se faja con las defensas rivales y se vacía en ataque y defensa con mucha honradez. El 9 unionista es un 10 en trabajo que realiza con total humildad. Con 14 jornadas aún por ser disputadas, a nadie se le escapa que la que firmó en Montilivi no ha sido la última diana del curso. Los recursos técnicos que le proporcionan su físico no han pasado desapercibidos y su continuidad como rojiblanco es más que improbable. Sus movimientos y envergadura le recuerdan a Nikola Zigic, portentoso cabeceador serbio que formó con Pedro Munitis el 'dúo sacapuntos' del Rácing 2006/07 y cuyas prestaciones le catapultaron al Valencia. El juego de cabeza, pese a sus 192 centímetros, no es la mejor de las virtudes del Pichichi rojiblanco, pero el puente aéreo con su futuro destino ya está en vías de construcción.